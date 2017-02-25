张志贤明起率七部长访华三日

（联合早报网讯）新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤明天起率七名部长访华三日，参加新中高级别的年度双边会议，就双边关系和三个政府间合作项目进行深度讨论。双边预计将签署至少19项合作协议。

根据我国总理公署文告，张志贤应中共政治局常委、中国副总理张高丽的邀请，26日至28日对北京进行正式访问。

张志贤将于27日与张高丽共同主持新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）第13次会议。

JCBC是新中高层的年度对话机制，向来由两国副总理共同主持，并轮流在两国举行。本次会议原定去年10月左右举行，据了解因排期缘故延至本月。

文告说，这次的会议将探讨如何依循两国“与时俱进的全方位合作伙伴关系”，深化及拓展双边合作。

中国国家主席习近平2015年11月访新时，与李显龙总理同意两国要建立“与时俱进的全方位合作伙伴关系”。这是两国为双边关系提出这个新定位后的首次JCBC会议。

张志贤也将与张高丽共同主持聚焦政府间双边合作项目的三场会议：中新苏州工业园区联合协调理事会第18次会议、中新天津生态城联合协调理事会第九次会议，以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第一次会议。双方将评估上述旗舰政府间合作项目的进展，并讨论未来合作的方向。

本次随张志贤访华参加会议的新加坡代表团阵容强大，有11名担任政治职务者，其中包括几名被视为第四代领导人的政治人物。

代表团有七名部长：贸工部长林勋强，外交部长维文医生，文化、社区及青年部长傅海燕，总理公署部长陈振声，国家发展部长兼财政部第二部长黄循财，教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明，教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康；三名高级政务部长：环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士，总理公署、外交部兼交通部高级政务部长杨莉明，文化、社区及青年部兼贸工部高级政务部长沈颖。国家发展部兼贸工部政务部长许宝琨医生以及多个政府部门和法定机构的官员也将随行。

据了解，新中的事业单位、企业等将在本次会议前后签署至少19份合作协议，合作领域广泛，包括物流、资讯科技、水资源管理、生物医药等。

张志贤去年11月在新加坡讲话时说，新中在多方面建立了稳固的双边关系，新中关系与时俱进，也经得起考验。中国外交部发言人耿爽本周也说，中方重视同新加坡的关系，愿同新加坡进一步增进政治互信，加强务实合作，推动双边关系健康稳定发展。

张志贤访华期间，将获张高丽设欢迎午宴招待。张志贤也将在北京会见其他中方领导人。

另外，张志贤将与在北京的新加坡社群进行部长对话会。对话会由新加坡驻华使馆与中国新加坡商会联办，是商会庆祝成立15周年的活动之一。

新中经贸联系密切。新加坡自2013年便是中国的最大外来投资国，2015年新加坡投入中国的资金达62亿美元（约87亿新元）。中国去年是新加坡的最大贸易伙伴国，双边贸易额达1172亿新元。（联合早报北京特派员游润恬报道）