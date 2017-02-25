香港多所大学到台湾“抢”生源

（联合早报网讯）自台湾大学学科能力测验成绩2月16日公布至今，已有香港中文大学、香港大学等多所香港名校到台“抢”优质生源。

中新社报道称，今天（25日），已有百余年历史的香港大学在台北举行台湾本科生入学计划面试。香港大学教务处招生主任马纳介绍，面试以小组为主，五至七名学生随机分为一组，根据面试教授现场给出的一个话题或热点问题进行现场讨论。30分钟的时间，用英文进行，考察学生的思维、反应、沟通、分析、语言等多方面能力。

据了解，香港大学到台招生已有多年，每年有300名左右台生报名。今年随着香港非本地学生名额增加，招生数会在往年30人左右的基础上有所增加。

马纳说，台湾学生认真的学习态度和扎实的基础知识，一直深受香港的大学青睐。近日，多所香港的大学也在台湾招生。

另据中央社报道，2017大学暨技职校院多元入学博览会当天在台北、高雄两地登场，六所香港、澳门的高校也到台招生。许多学校同步在台北展场举行面试。

为抢到台湾顶尖学生，许多香港高校开出高额奖学金。香港大学每年最高18.6万元港币的奖学金，可涵盖在港大就读期间的全部学费和基本生活费。

香港大学理学院本科生入学事务总监张荣森说，由于所招生源较好，学生的能力没问题，有学生刚去时可能会对英文教学不习惯，过段时间就没问题。学院招收的台湾学生，毕业后大部分会选择继续深造，其中多数人会去美国。