限韩令发威？传陆网站下架RM等综艺节目

（联合早报网讯）中国为反制美韩拟在韩国部署THAAD（萨德反导系统）疑似祭出“限韩令”，不仅韩国艺人在中国发展受阻，最新还传出“Running Man”等韩国综艺节目也被迫在中国影视网站下架。

据中央社报道，中国网民追韩剧的热门去处“凤凰天使TSKS韩剧社”微博24日下午发文说，“今日起，各大版权在线站暂停更新一切韩流节目。原因你我都懂。”

文章指出，目前情势“风声鹤唳”，站方上周就得知消息，也做了准备。一些中国境外版权未受影响的电视剧节目会按计划正常发布，受波及的节目“我们正与各版权磋商中”。

这篇文章最后写道，“箇中难处还请理解，国家面前无个人”。

不过，截至今天（25日）下午5时，这篇文章已无法在“凤凰天使TSKS韩剧社”微博上找到。

有媒体报道，中国各大影音网站都已停止更新韩国节目，数档韩国综艺节目今年以来的最新内容都被下架，包括知名度极高的“Running Man”，但2016年以前的旧集数仍可观看。

中韩关系近半年多来因终端高空防卫系统THAAD的问题陷入紧绷，期间不断传出中国国家新闻出版广电总局暗地祭出的“限韩令”升级，但始终未获北京官方证实。

中国外交部发言人耿爽2016年11月在记者会被问到“限韩令”时表示“没听说”，但“有关方面”应注意到中国民间不满THAAD的情绪。