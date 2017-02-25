中资企业在缅遭冲击 专家：不排除有幕后推手

（联合早报网讯）一家位于缅甸仰光兰达亚工业区的中资服装厂23日遭遇数百名缅籍罢工工人及外来人员打砸破坏，七名中国籍员工在厂内被困九小时才获准离开。《环球时报》今天（25日）报道援引专家分析称，此事件不排除有幕后推手。

该厂设备维护员周某告诉新华国际，数百名罢工人员从22日晚间开始打砸工厂外面的监控设备，23日早晨，一些罢工人员戴上了口罩，随即发生了打砸工厂宣传栏、成衣面料仓库、中方员工食堂的事件。

随后，罢工人员还到中方员工宿舍洗劫行李箱，劫走一些贵重物品，并砸毁厂内汽车数辆。按照被困中国员工描述，男员工宿舍内的财物基本被洗劫一空，但没有发生直接肢体冲突，女员工基本没有财物损失。

在打砸破坏事件中，七名中国员工一度被困于工厂内，至下午5时左右，经中国大使馆和警方交涉，七人获准离开工厂，但厂房仍被罢工人员占据。

工厂总监陈红卫表示，工厂发生过两次罢工事件，第一次为2016年12月7日至15日，第二次开始于今年1月30日，其领导者多为缅甸工会联合会成员。1月30日起，工厂一直处于被占状态，罢工人员吃住都在工厂里。他们不允许其他员工工作，不允许工作人员去仓库取制作服装的辅料，还限制中国籍员工离开工厂。

此外，中国籍男员工在2月3日至9日期间还曾被罢工人员殴打，但为避免给对方留下把柄，中方员工一直保持克制，从没还手。

华侨大学副教授黄日涵日前表示，随着缅甸开放程度越来越高，其国内的非政府组织也变得越来越多。目前在缅甸出现了很多工会组织，大多数罢工活动都由其专职人员发起，不能排除这些工会组织有幕后机构支援的可能性。

根据中国驻缅甸大使馆日前通报，目前五名带头肇事者已被缅甸警方扣押，中方将继续与缅方交涉。