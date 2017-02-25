一半美国人对中国有好感 创近30年最高纪录

（联合早报网讯）中国在美国人眼中的形象过去一年有显著提升，一项民意调查显示，有一半的美国人表示对中国有好感，创下近30年来的最高纪录。这也是自1989年天安门事件后，对华持正面态度的美国人首次过半。

受访中国学者分析，中美之间近年来加深了人文交流，中国在美开办100多所孔子学院，都有助美国民间了解中国。此外，中方对于讲好中国故事方面所做的宣传，也初见成效。

美国咨询公司盖洛普（Gallup）23日发布最新民意调查报告显示，今年有50％的美国人表示对中国持有积极评价，较去年的44％、和2008年奥巴马首次就任美国总统时的42％都有所提升。

对中国有负面印象的美国人则占48％，28年来首次低于持正面态度的人。

1989年美国时任总统老布什访华后，对华持正面态度的美国人曾飙升至72％。然而，数月后的“六四”天安门事件震惊世界，也让美国人对华好感度跌落到34％。此后，对华持正面态度的美国人就一直维持在三四成左右。

盖洛普是从今年2月1日至5日对美国50个州和哥伦比亚特区随机抽样的1000多名18岁以上成年人进行了电话访谈。

从党派划分来看，目前有58％民主党人和53％独立人士对中国持积极态度，远远超过持这一观点的共和党人（38％）。不过，就连对华看法普遍偏于负面的共和党，好感度也较去年的28％提升了许多。

中国现代国际关系研究院副院长袁鹏接受《联合早报》访问时分析，中美并没有很深的历史积怨，也不存在主权领土争端，两国之间的猜疑和敌意主要集中在意识形态、政治制度和战略安全等问题上。但他说：“这是两国政府间的问题，民间交流还是很充足的。”

袁鹏指出，中国在美已成立100多所孔子学院，两国每年的交换生、留学生也很多，他认为人文交流稳步推进，将会形成两国关系发展的基础。

官方数据显示，中国已在全球140个国家和地区建立512所孔子学院，其中有110所就设在美国。孔子学院旨在增进各国人民对中国语言文化的了解，加强中国与世界的教育、文化交流，发展双边友好关系。

袁鹏也表示，中国政府近年来加大力度提升中国在全球的形象，这些努力正收到初步成效。

为了扩大“软实力”，中国官媒中央电视台去年底推出国际传播机构“中国国际电视台”。官方也尝试聘用国际公关公司打造品牌战略。

中国国家主席习近平去年2月到《人民日报》等国家级媒体调研时，就要求官媒要“讲好中国故事”、提高中国的全球影响力，坚持正确舆论导向，与外国媒体有关中国的负面报道“作斗争”。

袁鹏说：“中国领导人如今出访也很注重在演讲中多讲故事，用西方人听得懂的语言和方式传递中国的声音，更容易入心入脑。”

也有分析认为，西方国家过去一年来出现反全球化、民粹潮流，支撑贸易自由化的重担落到了中国的肩上，让不少人对中国有所改观。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘告诉本报：“中国在世界经济的重要性越来越大，而美国人过去的优越感现在已在慢慢消失，所以对中国严苛的看法也会有所减轻。”

不过时殷弘提醒，这只是一项单独的民调，只能作为参考，不能因此而断定中美关系重返辉煌时期。

中美在台湾问题、南中国海航行自由、网络安全、贸易等问题上还存在许多分歧。时殷弘警告：“大部分短期迹象都表明，中美关系可能还会有比较艰巨的未来。”