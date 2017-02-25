调查：中国大学生“爱国感”强“正直感”较弱

（联合早报网讯）上海师范大学调查了14座城市的1万多名大学生的情感素质，显示中国大学生在爱国、信用、关爱、理解他人情绪等方面的得分较高，但在正直、宽容、奉献等方面得分较低。

澎湃新闻网报道，该研究由上海师范大学卢家楣教授团队历时三年多完成，选取全国14个、100间大学的1万1982名大学生，涵盖经济发达、较发达和欠发达三类地区。

研究发现，中国当代大学生情感总平均分都超过6分（满分10分），在33种具体情感中，爱国感、责任感、信用感、自尊感、关爱感、感恩感、理解他人情绪能力等得分都超过7分，达到较高水平。但另一方面，正直感、公益感、奉献感、探究感、自信感等方面，得分都不到6分。

调查发现，大学生表达自己情绪能力甚低，仅得4.79分，会造成个体在人际和社会互动中的情绪适应不良，加上宽恕感亦仅得分4.90，容易导致人际冲突，不利于良好人际关係的建立。

专家认为，这是大学之中人际冲突频繁，乃至酿成恶性事件的重要心理原因。研究结果还发现，总体上男生情感素质较女生佳，更大胆、更自信地表达自己。

而情感素质与家庭社会经济地位、大学类型、专业类型等因素没有直接关联，但上网时间对大学生情绪智力有负面影响，上网时间过多，会影响在现实中的人际交流，甚至会导致孤独、抑郁等不良情绪。