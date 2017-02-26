学者吁民进党：勿用白色恐怖包装228

（联合早报网讯）今年是228事件70周年，台湾民进党政府全力举办各项228纪念活动。成大教授丁仁方指出，民进党已全面执政，应拿出勇气追求事实，纪念228就谈228，不要用白色恐怖包装228，这是两件事。

据中时电子报报道，台湾成功大学政治经济学研究所教授丁仁方向港媒中评社表示，228事件与白色恐怖是两件事。如果中央与地方的执政者没有决心与勇气去探索228事件的真相，还停在传闻、附会之说，用白色恐怖包装纪念228事件，那是对不起228事件的死难者，也对不起全台2300万人。

赖清德在纪念228事件的艺术联展中表示，228事件造成数以万计民众死伤，台南也有多位精英贤达不幸遇难牺牲。

丁仁方问，如果受害人数是“几万人”，事件发生约两个半月时间，全台平均每天也约有600至700人，如此规模，应该会留下很多人事证，很多人亲眼目睹，台南至少也有好几百人受难。

但台南到底在228事件中有多少人受难？市府可以清楚说明吗？民进党在台南已经台南执政20多年了，如果推说台北没调查，那么民进党自己当家20多年的台南又做了多少调查与档案收集？

他指出，台南在228事件中，迄今已知有被枪决的律师汤德章，还有失踪的检察官王育霖。但除了汤、王之外，台南还有哪些受难者、又经历了什么事？至少到目前为止，还看不到资料。现在民进党在中央已完全执政，228的档案已可完全掌握，赶快把证据找出来，以昭公信。