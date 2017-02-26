钟南山：H7N9病毒出现耐药变异株

（联合早报网讯）入冬以来，中国人感染H7N9禽流感病毒例数激增。25日，中国工程院院士钟南山在接受记者采访时透露，最近发现的两株病毒变异株，在禽类中表现出高致病性，并且对达菲（磷酸奥司他韦）出现耐药。他呼吁市民千万不要接触活禽，一旦出现发热等流感症状，要及时就医。

据新华网报道，中国国家卫计委最新数据显示，今年1月全国报告人感染H7N9禽流感发病数192例，死亡79例。钟南山表示，今年的H7N9疫情有几个特点，一是今年1月份以来发病数明显比去年同期增多；二是发病的省份也比以往多。

数据显示，目前全国有17个省市出现人感染H7N9禽流感疫情，其中江苏、浙江和广东疫情最为严重。据广东省卫生计生委通报，今年1月广东省共新增报告H7N9病例21例，死亡病例10例。

统计显示，今年H7N9疫情病死率超过40%，疾控专家认为这与错过最佳治疗时间有关。不过，对于这个数字，钟南山认为“要打一个大问号”，“因为目前总体患病人群数量无法统计，证实的病例一般属于重症，不见得就有这么高的致死率。”

钟南山指出，最近发现的这两例H7N9病毒变异株有两个特点：第一，变异株在禽类中成为高致病性病毒。“以往H7N9病毒在禽类中不发病，在人类中致病，但现在变异后的病毒会使禽类也发病，这一点目前也引起农业部门的高度重视。”

第二，变异的病毒株对达菲出现耐药。钟南山透露，广东的两例病人血液和上、下呼吸道中都发现这种变异病毒，治疗中初步发现对达菲是耐药的。不过，钟南山同时指出，目前大部分患者采用达菲治疗还是有效的，“说明变异病毒株并未成为广泛、普遍的流行株，也就是说相当一部分（病毒）没有变异。”