刘士余：2016年证监会工作“稳、严、进”

（联合早报网讯）中国证券监督管理委员会主席刘士余今天指出，证监会2016年的工作，可以概括为三个字：“稳、严、进”。政策预期稳、市场运行稳、改革步子稳；坚持依法监管、全面监管、从严监管；坚持市场化、法治化、国际化的改革方向不动摇，坚持问题导向的改革方法，完善了资本市场一系列基础性的制度。

据中新网报道，国新办今天举行新闻发布会，中国证券监督管理委员会主席刘士余介绍协调推进资本市场改革稳定发展等方面情况，并答记者问。刘士余介绍称，过去的一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，证监会系统紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险这个大局和供给侧结构性改革这条主线，努力做好资本市场稳定改革发展各项工作。一年来的工作，可以概括为三个字：“稳、严、进”。

第一是“稳”。在经历2015年股市异常波动后，市场最期盼的是稳。回首2016年，这一点做到了。一是政策预期稳。牢牢坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，保持政策的连续性，牢牢坚持那些被市场拥护、实践中行之有效的政策和做法，充分尊重市场规律，顺应市场需求，保持工作的定力。二是市场运行稳。2016年，在广大投资者的共同呵护下，沪深两市波动幅度在收窄，投资者的信心在增强，市场运行趋于稳定，市场的各项功能明显增强。三是改革步子稳。坚持问题导向，用制度改革解决股市异常波动后面临的一系列突出的问题，拿捏好改革的顺序，稳扎稳打。

第二是“严”。一年来，坚持依法监管、全面监管、从严监管。具体来讲，一是标准严。IPO审核标准是严的，目的就在于保证上市公司质量，从源头上防止病从口入。二是执行严。对于资本市场的乱象，及时亮剑，坚决亮剑，该盯住的线索盯住不放，该立案的及时立案，该彻查的及时彻查。三是自身管理严。牢牢坚持证监会系统全面从严治党这一条政治主线，扎实抓好中央巡视反馈意见的整改，不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全面推进“两学一做”学习教育，保证我们这支队伍的政治使命感强起来，腰杆子硬起来，监管严起来。

第三是“进”。坚持市场化、法治化、国际化的改革方向不动摇，坚持问题导向的改革方法，完善了资本市场一系列基础性的制度。包括：新三板分层，明确区域性股权市场的法律地位、运行规矩的明确，这方面国务院发了明确的文件；对贫困县企业的IPO在坚持标准不变的前提下提高效率；及时修订了上市公司重大重组和再融资的相关制度；着力完善证券基金期货经营机构的监管规则。我们充分发挥交易所的一线监管职能，创新了投资者权益保护的手段和机制，探索性建立了证券纠纷多元化调解化解机制等。

