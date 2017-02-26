江西2·25重大火灾：警方已控制24人

（联合早报网讯）中国江西省南昌市政府26日新闻发布会消息，警方已控制“2·25”重大火灾事故24名相关责任人，正在追逃起火KTV股东等8人。

据中新网报道，2月25日8时许，江西省南昌市红谷滩新区白金汇海航酒店“唱天下KTV”发生火灾，事故造成10人不幸遇难。目前，仍有3人病情较重，正在抢救中。

今日，南昌市政府副市长杨文斌介绍，此次重大火灾事故发生的原因初步认定为工人违规焊割，已控制涉事人员24人。据调查，签署股东增资扩股协议合同代表为刘某某，南昌罗家集人，其他相关情况还在问询调查中。

江西省安委会办公室26日发布事故通报表示，“该起火建筑为高层公共建筑，钢筋混凝土结构，建筑总面积约4万平方米，分A、B两座塔楼，裙楼共4层，起火层为裙楼1-2层唱天下KTV的改造施工工地，过火面积约为1500平方米。”

目前，KTV拆除项目承包人刘某某、廖某某，切割班组李某某等5人(班组共5人)，打墙班组张某某等9人(班组共20人)，唱天下KTV股东7人(含法人代表丁某某、KTV拆除合同甲方代表丁某某)及KTV看门人员共24人已被南昌市公安局红谷滩分局控制正开展调查。另拆除业务中间转包人万某某，KTV股东另8人正在追捕之中。