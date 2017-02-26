台落实转型正义 228档案全解密

（联合早报网讯）台湾的228事件今年届满70周年，台湾“国家发展委员会”档案管理局征集典藏的228事件档案已全数解密，3月1日将启动档案内容分析与索引编制及数位化工作，便于各界查询应用。

据中央社报道，档案局典藏的228事件档案数量约有228.137公尺，计约137万页；原列为密件的档案有4617件，为尽速公开档案内容，回应各界对于转型正义的期待，已全数解密。

“国发会”表示，典藏资料中侨务委员会于今年1月移转有关台湾独立党及台独份子228集会的侨情资料等4件档案，原列保密期限至109年12月31日，经侨委会协请外交部积极检讨后，提前于今年2月24日完成解密，加速档案开放应用。

档案局自筹备处迄今，已数度办理228事件档案清查征集，105年各机关清查经审定列入移转的档案，计有83机关，约165.08公尺，99万页的政治档案，预定于今年6月底前全数完成移转。

同时，档案局不排除还有未征集到的228事件相关档案。因此，近期也将委请学者专家进行系统性政治事件及关键字的搜整、比对及分析，将来还会运用巨量资料搜寻引擎系统，自动查检机关档案目录，彻底清查还存管在机关的政治档案，让遗漏的档案早日集中到档案局提供使用。

为落实总统蔡英文推动转型正义的宣示，行政院额外挹注经费，提供档案局自今年3月1日起启动为期3年的228事件及动员戡乱时期政治档案清查、征集及整理工作，并透过内容清查分析，摘录出档案中涉及的人名、事件或关键事项等，以便查询利用。同时进行档案数位化，加速提供研究应用。