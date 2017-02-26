成都一堆共享单车被蓄意烧毁

（联合早报网讯）共享单车可谓命运多舛。近期屡屡发生被扔下河、挂上树、卸座椅，甚至自己加锁、关进自家走廊不让别人用等种种遭遇。但26日大早的一幕，让这些遭遇瞬间“黯然失色”。一堆共享单车在成都三圣乡一家农家乐旁小沟里，被人蓄意点火烧了！

据华西都市报报道，记者到场核实了此事，被烧毁的一堆单车残骸还在现场。具体地点位于三圣街道一个叫梅林山庄农家乐对面的停车场里，从现场看，被烧毁的共享单车有10余辆，包括目前街面上所见的多个单车品牌。

现场看到，这些共享单车被凌乱扔在靠树丛的一条沟里，周围没有用火源，明显是有人蓄意为之。

据报道，巡逻第一时间发现火警的三圣乡一位治保队员证实了这一点。这位接受采访的治保队员讲述，早上8点半左右，他巡逻到附近时发现树丛里冒烟，这是他巡逻的职责范围，属于异常情况，他就赶紧往冒烟的地方查看。到场发现，是一堆共享单车被烧了，发现的时候已经大部分烧毁，他叫来队友赶紧将残火扑灭。

记者还联系上一位25日曾到该处游玩的成都市民。这位市民25日遇到了这样的事情：他和家人来游玩晒太阳，想骑单车玩，但APP显示车很少，好不容易搜寻到该山庄附近有，到场发现这些车在对面这个停车场里，并不在路上。

他想去开锁的时候，遭到一位年轻男子阻挠，对方显得十分不友好，称“不能挪走，这是我们的车”。双方发生了争执，该市民认为这是共享单车，就当场报警，阻挠的男子随后就跑了。看了现场火烧单车照片后，该市民确定的说，正是昨天他准备取车的地方。

几天前，本报曾报道三圣花乡一些租单车的农家乐老板，以前租车给市民骑30元一小时，利润丰厚，如今共享单车突然闯入，那一带做这生意的小老板生意受到严重影响。目前，尚不清楚火烧共享单车是何人所为。

记者联系其中一个受损方摩拜单车，成都相关负责人表示，市民使用单车还是应该提供文明用车文明停车，对于单车被烧毁的事件，他说，运营方将会保留对相关责任人进行法律追究的权力。