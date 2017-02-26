丽江古城：不当言论非内部所为 已报警

（联合早报网讯）2月25日，云南丽江市古城区委宣传部官方微博@古宣发布 在丽江古城被国家旅游局宣布严重警告后表态时，微博用户@记住她的好 评论称“永远不会去的地方就是丽江”，疑似该官方微博答复“你最好永远别来！有你不多无你不少！”

据澎湃新闻网报道，26日8时54分，@古宣发布 发布声明称，2月25日晚，一张疑似古城区委宣传部官微发表不当言论的截图出现古城区委宣传部官微评论区，引发网友热议和转发，古城区委宣传部官微仅用于通过正面渠道传播官方声音，与网友互动过程中一直保持客观中立的立场，网传截图之言并非我部所为；图片来源及产生原因正在调查中，一有结果将及时公布；对于恶意造谣，扭曲事实，炒作舆论的个人和机构，古城区委宣传部保留通过法律途径维护合法权益的权利。

同时，微博用户@记住她的好 在官方微博@古宣发布 的声明内容下回复称，“评论是我发的，图也是我截的 。你部微博管理员回复了我和部分网友的评论后又迅速删除，本人都有截图。既然你们说是疑似，正在调查之中，为何又信誓旦旦说非你部所为？你没有调查清楚之前，就草率地发了这个声明，让我觉得非常遗憾，特别是在目前这个非常时期，只能让广大网友更加失望。”