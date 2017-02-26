面对大陆火箭军威胁 台湾导弹军下月启动

（联合早报网讯）中国解放军有第四军种“火箭军”，对台针对性的导弹部署约有1400枚之多，严重威胁台湾安全，为有效因应中国大陆的导弹威胁，台湾导弹部队也将进行调整，防空导弹部队将定位为“军”级单位，成为货真价实的导弹“军”。

据自由时报报道，据台湾军方官员透露，现行防空导弹部队名称为“国防部参谋本部防空导弹指挥部”，确定要在3月1日移编给空军，空军司令沈一鸣上将将在3月1日主持导弹指挥部的移编暨揭牌典礼，导弹指挥部名称将改为“国防部空军司令部防空导弹指挥部”。

官员说，除了爱国者三型、天弓二及三型、鹰式导弹等防空导弹要移编给空军之外，飞指部目前具有战略打击任务的“雄二E”巡弋导弹，以及具有地对地攻击能力的“战术导弹”部队，也将一并移编给空军。

现行的防空导弹指挥部为少将指挥部编阶，定位是“联兵旅”层级，3月1日移编给空军后，空军将同时辖有防空导弹指挥部、防空炮兵指挥部两个防空单位。

军方官员还透露，空军是以两阶段进行导弹部队的移编及整并，原防空导弹部队3月1日由参谋本部移编给空军，第二阶段则是计划在今年底以前，完成导弹、防炮两单位的整并计划，两单位的人力可以交流任用，届时名称仍为“空军司令部防空导弹指挥“部”，定位层级调升为“军”级单位，指挥部编阶也将提升为中将。

军方作战单位的层级，在陆海空军各军种司令部之下，分为军团、军、联兵旅（地区指挥部）、守备大队等层级，军团及军的指挥官，为中将编阶，联兵旅及地区指挥部为少将编阶，守备大队则为上校。