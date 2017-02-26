SPH和猪八戒网合资设立“新加坡猪八戒网项目”

（联合早报网讯）新加坡报业控股（SPH）与重庆创意服务众包平台猪八戒网今日在北京宣布，就“新加坡猪八戒网项目”达成合资合作，共同建立一个中英文双语的创意服务交易类电子商务平台，计划今年内上线。

新中双边合作联合委员会（JCBC）明天召开。新加坡报业控股副执行长陈康威与猪八戒网总裁王楠，今天下午在新加坡总理公署部长陈振声、中共重庆市委副书记兼市长张国清的见证下签署合资协议，旨在打造成为中新（重庆）战略性互联互通示范项目在网络科技领域的代表性合作项目。

SPH和猪八戒网成立合资公司后，新上线的平台从名称到内容都将以符合新马和东南亚市场特性的面貌呈现。

该平台初期将先行衔接中国和新加坡、马来西亚的中小微企业客户，由此打通中新马三地企业在创意设计、服务产业等方面的供需商洽合作，预计覆盖超过80万家新加坡及马来西亚企业，后续将把合作辐射到整个东南亚市场。

中国是当前全球超前、具有庞大潜能的互联网市场，中央和地方政府积极创新政策扶持，在大众创新、万众创业的国家战略下，大力发展共享经济。

作为中国起步较早的服务众包平台，猪八戒网2006年成立以来已获得包括重庆国企在内的三轮融资，目前估值约110亿元（人民币，下同，约22.5亿新元）。2015年，该平台交易额突破75亿元，市场占有率超过80%。

目前猪八戒网平台上总计有1600万的用户规模，其中有约600万是有品牌设计、文案视频营销推广、技术开发类等需求的企业雇主，遍布世界25个国家和地区；另有1300万可提供各类解决方案的服务商，企业雇主和服务商在此平台上还可以角色互换，成为对方的服务商和雇主。

成立于1984年的新加坡报业控股是亚洲领先的传媒机构，从事多语言、多平台、多行业宣传报道，涉及印刷媒体、数位化传媒、广播传媒及户外广告领域。

通过上述合资平台，SPH将为新加坡和亚太地区的中小企业提供销售和市场营销的专业业务知识和技能培训，借助猪八戒网平台上有竞争力的创意服务，对其印刷及数字媒体平台创造更多的发展机遇。

新加坡报业控股副执行长陈康威表示：“此次合作不仅能为新马当地中小企业提供专业的一站式企业服务，同时，中国企业也能利用这个平台连通新加坡的服务供应商。通过两家公司的资源与业务的整合，未来，新加坡和中国之间将建立更紧密的互联互通合作关系。”

新加坡是猪八戒网进驻东南亚的首个站点，可借助SPH的多媒体平台，向全球企业推介该网在产品、创意、及技术领域的发展情况。

猪八戒网总裁王楠说，猪八戒网将运用平台的海量数据、创意智库、企业客户及供应链资源，为新马一带的中小微企业提供设计、营销、开发等专业的一站式企业全生命周期服务。