梁振英获建议增补为全国政协委员

（联合早报网讯）中国全国政协常委陈永棋26日会见媒体时证实，香港特区行政长官梁振英获建议增补为全国政协委员。但现有文件暂未提到建议梁振英增补为全国政协副主席。

综合香港01、立场新闻等港媒消息，陈永棋透露，在收到的政协会议文件中，有建议增补梁振英为全国政协委员。全国政协常委这两天将举行会议，议程包括讨论增补梁振英在内的四人为全国政协委员，并在周二常委会议闭幕时投票表决。

陈永棋也称，梁振英是争议性人物，但他真心为香港做事，在民生方面推出了很多回应当误之急的正确政策，“如果再上一层楼”，可以为国家及香港做更多事。

除了梁振英、刚卸任的中国银监会主席尚福林、国家发改委主任徐绍史，以及商务部部长高虎城，也在增补名单中。

对于外界盛传梁振英有望成为全国政协副主席，晋身“中国国家领导人”之列，陈永棋表示，目前的会议文件没有提及是否会进一步增补梁振英为政协副主席。

但他解释，下月13日的全国政协大会议程中，有一项“人事事项”，如果要增补梁振英为副主席，他需要先被增补为政协委员，大会时再由主席团和常委会开会商讨，最后由大会投票通过。

梁振英将在今年上半年的香港特首选举之后卸任，有港媒分析称，梁振英放弃争取连任，如果获得全国政协副主席的职位，是中央给予的“安慰奖”。26日的会见中，有媒体提出相关提问，陈永棋表示不予置评。