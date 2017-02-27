蔡英文：解密档案为转型正义基础之一

（联合早报网讯）今年是台湾二二八事件70周年，台湾总统蔡英文26日表示，未来政府要完成国家转型正义调查报告的过程中，最重要的基础工作之一，就是摘录出档案中涉及的人名、事件或关键事项等。

据中央社报道，蔡英文26日在脸书贴文表示，推动“转型正义”是台湾最重要民主工程之一，常常要在“迷雾”中挖掘真相，其中最关键与繁复的一个环节，就是清查征集各机关相关档案的工作。

总统说，未来政府要完成国家转型正义调查报告的过程中，最重要的基础工作之一，就是摘录出档案中涉及的人名、事件或关键事项等。

她举出目前政府推动转型正义的重要成果，指出二二八事件档案数量约有228.137公尺，计约137万页，其中，原列为密件的档案有4617件，目前已全数解密；去年各机关清查经审定列入移转的档案，计有83机关，约165.08公尺，99万页之政治档案，预定于今年6月底前全数完成移转。

蔡英文表示，政府也推动跨海合作提前解密，侨委会在今年1月移转有关台湾独立党及台独份子二二八集会之侨情资料等4件档案，本来列保密期限是109年12月31日，在行政院、侨委会与外交部的努力下，已经提前于2月24日完成解密，加速档案开放应用。

她指出，为落实转型正义，行政院额外挹注经费，提供档案局自今年3月1日起启动为期3年的二二八事件及动员戡乱时期政治档案清查、征集及整理工作，并透过内容清查分析，摘录出档案中涉及的人名、事件或关键事项等，以便查询利用。

蔡英文指出，目前档案局典藏的二二八事件等政治档案目录，也已开放于国家档案资讯网。蔡英文并在此篇文章最后注记“解密是一种态度”