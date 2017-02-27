中国一级保护动物被误认“老鼠”遭追打

（联合早报网讯）两天前，新密市曲梁镇一户村民在家中发现了一个大“老鼠”，立即掂起扫帚进行追打。上高中的儿子发现后，认为不是老鼠，当即制止并报警。昨天，这只麝鼠被带到郑州市林业局野生动物救护站。

据大河网报道，昨天（26日）上午，记者在郑州市林业局野生动物救护站后边的隔离房里，见到了这只麝鼠。只见它蜷缩在隔离房的一角，一身棕黄相间的毛发，透着光泽。一双乌黑的小眼睛，十分机警。它的尾巴长而粗壮，走起路来摇来摆去。

“这是郑州市林业局野生动物救护站成立以来，救护的第一只麝鼠。野生麝鼠是濒危物种，国家一级保护动物。它溜进新密曲梁镇一户村民家中觅食，被村民家的猫狗发现后追撵。猫狗的叫声惊动了主人。主人以为家里进了贼，用手电筒一照，发现是一只体型肥大的 老鼠 ，拿着扫帚和棍棒就去追打，后来被上高中的儿子制止。”救护站的站长董朝伟告诉记者。

新密市林业局林政科的张科长介绍，麝鼠是一种啮齿动物，俗称青根貂、麝香鼠，得名原因是因其身上腺体能产生类似麝香的分泌物。因它们生活在水域，善游泳，又被称为水老鼠、水耗子。这只被捉的麝鼠为雄性，成年，体重约1.2公斤。

“由于麝鼠香既可以代替麝香作为名贵中药材，又是制作高级香水的原料，它的毛皮防水性又好，因此遭到大肆捕杀，现在的野生麝鼠已处于濒危状态，在我国被列入一级保护动物。”董朝伟说，河南境内目前没有该野生种群分布，这只麝鼠可能是被人从外地带回非法饲养时逃出来的，也可能是在运输途中跑掉的。

“这只麝鼠很健康，不需要救护，本该立即放生，但由于它不属于河南本地的野生物种，不能在本地进行放生，只能暂养在野生动物救护站。”董朝伟说，目前该站正在积极想办法解决此事。