新疆自治区政府任命三名副主席

（联合早报网讯）中国的新疆维吾尔自治区政府领导班子再次出现人事调整，补充三名副主席。

据天山网报道，昨天（26日），新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过决定，任命赵冲久、张春林、赵青为自治区人民政府副主席。

报道指，上述三名副部级干部的工作经历各有不同，既有在中央部委长期任职的“空降”干部，也有从本土基层成长起来的人才。

出生于1965年5月的赵冲久，长期在交通系统任职，历任交通部天津水运工程科学研究所（院）所（院）长（副局级）、党委委员，人民交通出版社党委书记（正局级）、副社长，交通运输部科技司司长等职。

2014年9月，赵冲久出任交通运输部总工程师，2016年7月跻身交通运输部党组成员，并转而兼任总规划师、综合规划司司长职务。

出生于1965年2月的张春林，早年在新疆塔城地区工作，此后在自治区乡镇企业管理局、博尔塔拉蒙古自治州任职。2011年年初进入自治区审计厅任厅长后，张春林开始了自己在自治区政府的任职经历，随后于2013年3月调任自治区发改委党组副书记、主任。

出生于1961年10月的赵青，其任职经历基本都在自治区下辖各地市，先后在巴音郭楞蒙古自治州、库尔勒市、轮台县等地任职。2010年9月，赵青出任乌鲁木齐市委常委、常务副市长，两年后转任博尔塔拉蒙古自治州党委书记，2015年12月又调任昌吉回族自治州党委书记。