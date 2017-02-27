香港路政署澄清 填海区崩塌报道不实

（联合早报网讯）香港运房局长张炳良早前指，港珠澳大桥工程将近完成，有传媒报道香港接线填海工程“填出界”后，再报道有关该填海区再现崩塌，路政署回应称，填海位置并没有出现不正常的海堤向外伸延，澄清报道内容不属实，填海工程并没有发生“海堤崩塌”的情况。

据明报报道，香港路政署表示，在香港国际机场南跑道导航灯附近的填海工程，于2014年6月至8月在设计海堤向海对出位置建造临时填石平台，同年8月至9月进行碎石桩的安装工程，并于同年10月至翌年5月建造临时海堤，再进行填土造地工作，最后移除临时填石平台，指出相关工作属填海工程的正常工序。

路政署指，工程期间的监测记录确定，上述位置并没出现不正常的海堤向外伸延，批评有传媒只从个别高空图片揣测“香港接线填海区出现海堤崩塌”，强调揣测内容并不属实。

该署又指，报道中2014年9月的高空图片中显示的，是临时填石平台及碎石桩的正常施工情况，而报道中2014年10月、12月及2015年1月的高空图片显示临时海堤正建造中，而报道提名的2015年1月出现的“深黑色泥土”，实质只是露出水面的临时填石平台，香港国际机场南跑道导航灯附近的填海工程并没有发生“海堤崩塌”情况。

路政署又指，填海工程并没有超出刊宪列明的范围，填海工程亦合乎环评要求，并已落实环境许可证所列明之环境影响缓减措施，包括在工程范围安装隔泥幕，防止沙泥从工地流入附近海域。