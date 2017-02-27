香港小型飞机失事急降插树 机上二人轻伤

（联合早报网讯）香港一架小型飞机26日急坠马鞍山大树上。香港飞行总会前会长任德聪担任考官，为一名学员进行定期飞行考试，当小型飞机飞至大埔吐露港上空时，怀疑引擎故障，飞行及教学经验丰富的任德聪，即时与学员换位，紧急驾驶“救机”，并通知控制中心要强行登陆，临危不乱下避开村屋民居，急降插入一棵大树上。他和学员虽挂树被困，所幸只受轻伤。

据香港大公报报道，任德聪（65岁）事发时与一名何姓（59岁）男子在机上。任德聪为资深导师，与何男均有超过20年驾驶飞机经验。两人获救后均无表面伤痕，但为安全起见仍送院检查。

肇事的是一架美国制Cessna（塞斯纳）152单引擎双座位定翼小型飞机，登记编号B-HHN。资料显示，肇事小型飞机10年前亦疑因发动机故障，急降大美督船湾淡水湖主坝，机上2人安全无恙。

香港民航处接报即时启动紧急应变程序，大批救援人员驰往现场。据新界东消防区长许伟明表示，事故中出动36辆消防车及救护车，132名消防及救护员，并有两条消防喉及两队烟帽队在场戒备，消防员花半小时将困于机内两人救出，经救护员初步治理后，二人无表面伤痕，事后获送院检查。

至于肇事小型飞机搁在树冠顶上，机翼明显损毁，警方封锁现场，消防高空拯救专队则协助固定飞机，稍后将飞机交由相关部门作进一步处理。

香港飞行总会一名工程师26日下午到场视察，证实涉事二人为该会会员。香港民航处副总意外调查主任任文齐指，机师称是机件出现问题，详细情况有待进一步调查。