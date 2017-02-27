中法签署驾驶证互认换领协议

（联合早报网讯）2月21日，中国公安部与法国内政部签署驾驶证互认换领协议。双方承认对方核发的有效驾驶证，一方准许持有对方国家驾驶证的人员在其境内直接驾车或者免试换领驾驶证。

据新京报报道，对于去法国旅游、探亲、出差，在法国居留不超过一年的旅客，可以凭中国驾驶证和法国官方认可的翻译件直接驾车，无需取得法国驾驶证。

目前允许驾驶的车型有：中型客车（B1）、大型货车（B2）、小型汽车（C1、C2）和摩托车（D、E、F）。如果你在中国已经取得以上车型的驾驶资格，在法国均可以驾驶对应类型的车辆。

对于去法国工作、常住的，并在法国居留超过一年的人员，持中国驾驶证和法国官方认可的翻译件，以及护照、签证或者居留证件，可以直接免试换领法国驾驶证。持中国驾驶证免试换领的驾驶证准驾车型包括小型汽车和摩托车。

而对于去法国的外交人员和留学生，在法工作、学习期间，凭中国驾驶证和官方认可的翻译件可以直接驾车。允许驾驶的车辆类型与所持中国驾驶证类型相对应。

中国公安部还显示，双方明确，持一方驾驶证的人员在另一方境内违反道路交通法律法规时，按照违法行为发生地的法律法规予以处理。发生严重违法行为、符合所在国法律规定的吊销、撤销或者暂扣驾驶证等情形的，所在国主管机关可按规定取消该驾驶人在境内使用该驾驶证的权利，并通报对方国家。