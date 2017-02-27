中国副总理张高丽：中新两国应抓紧机遇乘势而上

（联合早报网讯）中国副总理张高丽今天在新中双边合作联合委员会（JCBC）会议致辞时说，面对国际和地区形势新变化新常态，特别是在区域合作水平不断提升的背景下，中新两国应该抓住机遇，趁势而上，加强优势互补和全方位的合作，为两国和地区的发展增添新活力、新动力。

新中双边合作联合委员会第十三次会议今天在北京钓鱼台国宾馆召开。

张高丽在致辞时对新中关系做了高度评价。他说，务实合作是两国关系的主线，符合两国利益。他表示，很高兴看到中新两国官员的努力得到实实在在的成果，使两国人民受益，也有利于世界及地区。

新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤致辞时表示，新中关系在各个级别都有高度互信，双边合作联委会是两国特殊关系的标志。

张志贤也指出，中新自由贸易协定是中国与亚洲国家签署的首个全面双边自贸协定，是中国要与世界经济接轨的强有力信号。

他说，如今双方就完成中新自贸协定升级版的谈判还有一段距离，两国应再次发出坚定支持贸易自由化的信号，定下推进区域全面经济伙伴关系（Regional Comprehensive Economic Partnership）等区域贸易协议的步伐。

他说：“如习近平主席1月在瑞士所说，在保护主义日益增长的背景下，我们应保持开放，继续致力于促进自由贸易与投资。“

张志贤在开场白中说，他把新加坡内阁四成的部长都带来了，包括不少年轻部长，新方代表团阵容强大。

他说，新加坡希望与中国建立稳固、深入、长久的关系。他说：“新中友谊深，共创新思路。”

张高丽则回应，本次参加联委会会议的“都是老朋友，也有新朋友”。他说：“我特别高兴看到有年轻部长，大家都是中新合作的直接推动者。”

张高丽的讲话获得与会者的热烈鼓掌。（联合早报北京特派员游润恬、林子恒报道）