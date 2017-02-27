湖南省委原宣传部长张文雄严重违纪被“双开”

（联合早报网讯）经中共中央批准，中共中央纪委近日对湖南省委原常委、宣传部部长张文雄严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍和公职处分。

中央纪委监察部网站今天（27日）报道，经查，张文雄对抗组织审查，收受礼金，由私营企业主支付旅游住宿费用，违规多占办公用房，不按规定报告个人有关事项，利用职务之便在干部选拔任用中为他人谋利并收受财物，纵容、默许家属利用其职务影响谋取私利，用公款购买购物卡用于送礼和个人使用，干预和插手执纪活动，泄露干部选拔任用事项，并利用职务之便为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

通报指，张文雄身为党的高级领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，性质恶劣、情节严重。按规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予其开除党籍、公职处分，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

人民日报今天报道，张文雄，男，汉族，1962年4月出生，湖南岳阳人，在职研究生学历，哲学硕士学位。他曾任湖南省委常委、宣传部部长。去年11月8日，他因涉嫌严重违纪接受组织调查。

北京青年报报道，他是去年 2 月中央巡视组对湖南“回头看”后首个落马的省委常委。