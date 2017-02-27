中国官方要求餐饮企业严防“地沟油”“泔水油”流向餐桌

（联合早报网讯）中国国务院新闻办公室今天（27日）在北京召开发布会，介绍中国食品药品安全监管工作情况。谈及餐桌食品安全、外卖食品安全时，国务院食安办主任、国家食品药品监督管理总局局长毕井泉表示，餐饮企业要落实四个主体责任，其中，要落实餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的责任，严防“地沟油”“泔水油”流向餐桌。

中新社报道称，毕井泉指出，现在居民外出就餐确实越来越普遍，提升餐饮业的质量安全水平，分为企业的主体责任和基层地方政府的监管责任。就企业来说，要落实原料购进质量安全的责任，保证购进原料质量符合国家食品安全标准；落实认真执行餐饮业相关标准规范的责任，原料的清洗加工过程，餐具、厨具、饮具以及相关工具的清洗消毒要符合餐饮操作的规范；还要落实“明厨亮灶”的责任和餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的责任，严防“地沟油”“泔水油”流向餐桌。

会上，毕井泉还对网络订餐问题作出回应。他指出，2016年食药监总局发布了《网络食品安全违法行为查处办法》，要求只有取得许可证的实体餐饮店才能在网上接受订餐，没有实体店的不能在网上销售餐饮产品，餐饮企业必须保证在网上销售的餐饮产品与在实体店销售的餐饮产品质量是一致的。

毕井泉表示，依据查处办法，要落实网络餐饮服务第三方平台的责任，即确保在平台上展示的餐饮企业的许可证是真实的，确保在送餐的过程中食物不被污染，确保消费者提出的投诉得到及时处理。同时还要加强网络餐饮服务的监督。监管部门要加强对第三方平台和线下餐饮企业的监督，及时查处违反上述规定的违法行为。