中国去年破数百地下钱庄案涉9000亿人民币

（联合早报网讯）中国公安部首度公开打击地下钱庄案的“年度全国性数据”，称在2016年破获380多宗重大案件，涉及逾9000亿元人民币。公安部称地下钱庄成为贪腐资金的“洗钱工具”，亦助长各类非法活动，会继续依法打击。

BBC中文网报道称，中国公安部本月26日披露，2016年公安机关共破获380多起地下钱庄重大案件，抓获800多名犯罪嫌疑人，打掉500多个作案窝点，涉及逾9000亿元人民币。

公安部称，近年地下钱庄不法分子利用全球化、互联网、新兴支付工具等便利条件， “犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大”，当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异常活跃，涉及资金量“触目惊心”。

公安部批评大量性质不明跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金"黑洞"，严重扰乱国家正常的金融管理秩序，亦日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道。

BBC中文网翻查此前中国媒体引述各级别政府机关提供各省市的数字作比较，发现2016年涉案交易总金额明显比2015年少，2015年单是浙江和广东两省，已破获涉及逾1万1000亿元人民币的地下钱庄案。

公安部没有正面交代数字下跌原因。据《中国警察网》报道，公安部经济犯罪侦查局反洗钱部门负责人束剑平一方面称这些违法犯罪活动得到了“一定的遏制”，但一方面同时承认侦查工作遇上挑战。

束剑平称地下钱庄反侦查意识强，存在方式隐蔽，不法分子利用新型支付方式，即第三方支付平台转移资金，减低了转移资金时间，亦有一些地下钱庄到香港、澳门、东南亚国家，利用POS机跨境套现，或是用境内银行卡，在境外带有银联标志的ATM机上套现大量现金再贩卖给有需要人士，不法分子会利用新媒介规避追查。

公安部强调会继续与中国人民银行、国家外汇管理局等部门合作，严打地下钱庄犯罪活动。