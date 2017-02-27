中共唯一“70后”候补中委刘剑“另有任用”

（联合早报网讯）中国新疆维吾尔自治区政府昨天（26日）补充三名副主席。同时，中共中央委员会里唯一一名“70后”（1970年代出生）委员、新疆哈密地委书记刘剑已经卸任，官方称对其“另有任用”。

北京有关人士分析，在新疆“镀金”近六年的刘剑可能将离开新疆，升任副部级高官，或许重返北京担任副市长。

据新疆天山网报道，2月26日，新疆维吾尔自治区人大会议通过决定，任命赵冲久、张春林、赵青为自治区政府副主席。

过去半年来，新疆自治区政府领导层变动较大，这是中共十九大前省级领导班子调整的一部分。去年8月，陈全国取代张春贤出任新疆“一把手”；去年12月，黄卫与田文同时辞任新疆维吾尔自治区政府副主席；今年1月，已调任中央统战部副部长的史大刚辞去自治区政府副主席职务，钱智因当选新疆人大常委会副主任，也辞去自治区政府副主席职务。他们留下的副主席空缺由赵冲久、张春林、赵青补充。

赵冲久今年52岁，拥有工学博士学位，担任过交通运输部科技司司长、交通运输部总工程师。2016年7月，赵冲久出任交通运输部中共党组成员，兼任总规划师、综合规划司司长。他曾主持港口、海岸和近海工程学方面国家科技攻关项目、省部级科研项目、国外项目和工程服务项目等20多项。

52岁的张春林和56岁的赵青都长期在新疆工作。张春林2011年出任新疆自治区审计厅厅长，2013年3月调任自治区发改委主任。赵青先后在新疆巴音郭楞蒙古自治州、库尔勒市、轮台县等地任职。2010年9月，赵青出任乌鲁木齐市委常委、常务副市长，两年后转任博尔塔拉蒙古自治州党委书记，2015年12月调任昌吉回族自治州党委书记。

按照惯例，新疆维吾尔自治区政府主席由维族人担任。目前，新疆自治区政府主席是维族干部雪克来提·扎克尔，副主席中还有四名维族干部，以及彭家瑞、朱昌杰和新提拔的赵冲久等三人。

出生于1970年2月的刘剑在2012年中共十八大上当选中央候补委员，成为十八届中央委员会中唯一一名“70后”委员，被认为是中国政坛的“潜力股”。刘剑这次没有进入新疆自治区党政领导班子，表明他有可能已离开新疆，到其他省市或中央部委担任副部级职务。

刘剑1992年从中国人民大学毕业后，曾担任国家开发投资公司总经理王文泽的秘书。1999年，刘剑任北京市西城区区长助理，2002年出任共青团北京市委副书记，2006年任共青团北京市委书记，并兼任北京奥组委志愿者部部长。2009年，刘剑出任北京市顺义区区长，2010年任北京市政府副秘书长，2011年远赴新疆担任中共阿勒泰地委书记，2013年出任新疆哈密市委书记。

据人民网报道，2月24日下午，哈密市召开干部大会，宣布卢蜀江担任中共哈密市书记，刘剑不再担任哈密市委书记，另有任用。

中共新疆党委组织部长马学军对刘剑在哈密工作给予了充分肯定。刘剑在会上则“深情回顾了在哈密工作的时光”，表示“无论我走到哪里，无论我在什么岗位，我都会时时刻刻想念我的家乡哈密”，“我一定会继承哈密的优良传统，在新的岗位上，忠诚担当、苦干实干。”