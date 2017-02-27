华润原董事长宋林被控受贿逾3000万 当庭认罪

（联合早报网讯）中国国企、华润集团公司原董事长宋林今天（27日）被控在2004至2013年间，利用职务上的便利，侵吞公共财物和受贿超过3300万元（人民币，下同，约675万新元）。宋林当庭认罪，法庭择期宣判。

宋林涉嫌受贿贪污案今天在广州中院开庭审理，但婉拒部分境外媒体进入旁听。

据《联合早报》记者观察，中院外头保安森严，今早约8点30分已停放十几辆车子，其中包括七辆公安车和一辆特警车。现场有大批警卫驻守，并用围栏将法院外头的走道部分围起来。

据中国中央电视台报道，广州市检察院指控宋林在2004年至2013年利用担任华润创业有限公司总经理、华润集团董事长等职务上的便利，以领取认股权名义和在下属公司报销个人费用等方式侵吞公共财物，共计折合974万元。

控状也指，宋林在2005年至2012年利用担任华润集团总经理、董事长等职务上的便利，为金汇国际投资有限公司、王宏琨（华润置地原执行董事）等单位和个人在项目合作、奖金审批、职务晋升等事项上提供帮助，受贿2336万元。

此前，中纪委在2015年9月11日公布宋林所涉违纪违法行为包括，严重违反政治规矩和组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取收受贿赂；严重违反中央八项规定精神；贪污公款；与他人通奸等。

法庭控状只涉及宋林侵吞公共财物和贪污受贿罪的部分，并未提及违反政治规矩以及与他人通奸等问题。

华润集团是中国中央直属的国有控股企业集团，核心业务包括消费品、电力、地产、医药、燃气等。该集团在香港注册，在香港共有五家上市公司，在大陆控股的上市公司也有六家。2016年财富全球500强企业中，华润集团以营业额765亿美元（1076亿新元）名列第91位。

宋林贪腐案始于新华社《经济参考报》记者王文志的两度实名举报。2013年7月，王文志发表微博称，宋林等华润集团高管“在收购山西金业资产的百亿并购案中故意放水，致使数十亿国资流失”，表示“宋林等已构成渎职罪，并有巨额贪腐之嫌”，并通过网络向中纪委提交举报材料。

2014年4月15日，王文志再向中纪委实名举报宋林包养情妇，并涉嫌贪腐，称宋林的情妇杨某是他收受贿赂和洗钱的重要渠道。两天后，中纪委公布宋林涉嫌严重违纪违法，接受调查。一个月后，与宋林搭档多年的香港中旅（集团）原总经理王帅廷也落马。

王帅廷去年11月在深圳市中级法院受审，他被指在华润电力任职期间受贿超4000万元人民币。包括宋林和王帅廷在内，在华润腐败窝案中至少有九名高管被查。

据《北京青年报》旗下公众号“政知局”报道，宋林从同济大学毕业后以实习生的身份进入华润，是地道的“子弟兵”。30年间，宋林先后供职于华润集团资产管理、石油化工、电力和半导体等部门，从一个扛着测量仪测油库的实习生，做到了董事长。他当上华润集团总裁时才40岁，是国资委体系最年轻的副部级干部。

54岁的宋林是山东乳山人，过往在公众场合亮相时，总是一副国企高管意气风发的气势。但根据官方媒体发布的照片，他今天出现在被告席上，面容已憔悴不少。

香港媒体曾报道称，宋林贪腐案背后涉嫌牵涉中央领导的家人，因此宋林在被举报后，仍有“保护伞”替他撑腰。中国官媒光明网也曾发评论文章《谁是严查华润董事长宋林的“阻力”》追问：谁“顶”了高层领导的批示近一年？谁是严查宋林的“阻力”？随着宋林贪腐窝案逐渐明朗化，有关背后是否有“大老虎”的问题再度浮现。

宋林与香港政商界关系密切。反讽的是，他曾被特首梁振英任命为香港廉政公署道德发展中心谘询委员会主席，负责推广商界防贪工作。