林郑月娥明交提名表 港特首选举三足鼎立

（联合早报网讯）明天（28日）是香港新一届行政长官选举提名期最后一天。继曾俊华和胡国兴提交提名表参选后，林郑月娥明天也会递交提名表，意味着今年的特首选举成为三足鼎立局面。

被视为下届香港特首大热门的前政务司司长林郑月娥，今天发表政纲全稿，提出多项政策措施。在政制方面，林郑月娥承诺，会尽最大努力在中国全国人大常委会“831”框架下，营造有利推动政改的氛围。至于《基本法》23条立法，则会权衡轻重、谨慎行事，尝试创造有利立法环境。

在政府架构方面，林郑月娥指出，要“简政放权”，建议将中央政策组改为处理跨部门项目的政策及项目统筹组；又建议让2000年后入职的非长俸公务员，选择延长服务年龄至65岁；并考虑成立文化局和旅游局。

她说：“我先后在2月3日及2月13日公布我的施政理念，以及引入新风，包括管治新风格、政府新角色，以及理财新哲学，率先在教育、经济、土地房屋方面提出具体措施，集思广益，引发讨论。我深受感动，亦在这些过程获益良多。所以可以说，我今日公布的全面政纲是与大家一起编写的。”

林郑月娥的竞选办主任陈智思透露，直至今天，林郑月娥已收到逾400份提名表格，但仍会继续收取提名表格，希望明天早上提交提名表前会有一个总数。

至于另一名特首参选人、目前在民意战中领先的前财政司司长曾俊华，上周六“抢闸”，率先到选举事务处提交160个提名表格，成为首位提交提名票的特首选人。选举主任查核资料后，今天确认曾俊华正式成为候选人。

曾俊华今天表示，他不认为自己是泛民的候选人，160个提名中有35票是属于建制派。

曾俊华说，泛民最多有300票，即使全取也需要300票以上的建制派选票才能当选，“北京有实质的任命权，选委就有投票权，我相信他们有良知。”

由于曾俊华提前“入闸”，近日许多泛民选委改而提名另一名参选人、退休法官胡国兴，让他的提名票数量达到180张，顺利“入闸”。

胡国兴今天下午到选举事务处提交参选所需的提名表，成为继曾俊华之后，第二位递交提名的参选人。他也批评林郑月娥比行政长官梁振英更专横，他会以百分之二百的决心阻止林郑月娥当选。

香港新一届行政长官选举提名期明天结束后，特首选举将进入新的阶段。据《星岛日报》今天报道，该报委托市场研究机构CSG进行有关特首参选人的民意调查。调查发现，在林郑月娥、曾俊华、叶刘淑仪、胡国兴等特首参选人中，认为曾俊华最适合出任下届特首的受访者占42%，同时也有41%的受访者认为林郑月娥最适合，两者差距仅1.2个百分点，第三和第四的胡国兴及叶刘淑仪被远抛在后，二人所得的百分比分别仅8%和4%。

但论及胜任特首的能力时，林郑月娥48%受访者支持，而曾俊华则只有38%。二人支持者的年龄有明显分野，曾俊华获较多年轻人支持，林郑月娥的支持者则较为年长。

报道引述负责这项调查的研究总监孙忠平指，是次调查的误差值为正负3.5%，故以统计学分析，第一题中曾俊华与林郑月娥的约一个百分点差距，不足以构成重大差异，“不能说谁赢了谁”，但第二题中二人差距拉远至一成，反映较多受访者认同林郑月娥胜任特首的能力。

什么是“831”框架？

所谓全国人大“831”框架，指的是2014年8月31日，中国人大常委会对香港特首普选方法改革通过的决定，其中规定特首候选人提名委员会人数与界别维持不变，提名门槛为“半数以上”选委支持，而且候选人限于两到三人。这个政改方案后来因不获立法会通过而告吹。

至于《基本法》23条立法，则是规定香港特区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府及窃取国家机密的行为，并禁止外国的政治性组织或团体在香港进行政治活动，禁止香港政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。香港至今尚未对23条立法。