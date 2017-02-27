新加坡外长维文分别与王毅 宋涛会面

（联合早报网讯）正在北京参加新中双边合作联合委员会（JCBC）第13次会议的我国外交部长维文医生，今天下午分别同中国外长王毅和中共中央对外联络部部长宋涛会面。

维文今午在中国外交部橄榄厅同王毅会面。这是两人今年的第三次见面，两人此前于2月在德国波恩出席二十国集团（G20）外长会，以及1月出席达沃斯世界经济论坛时，都曾碰过头。

王毅在见面时说：“今天的中新系列合作会议非常成功和顺利，我希望我们双方都能够加倍努力，通过合作的实际成果，真正体现我们确定的重要定位，也就是‘与时俱进的全方位合作伙伴关系’。”

新中两国是在2015年11月，中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问时，将双边关系定位为“与时俱进的全方位合作伙伴关系”。

维文则表示，他去年曾四次到访中国，“今年我会来中国几次，且让我们拭目以待”。他也说，他每一次都很期待访华，也为能同王毅会面而感到光荣（honor）。

维文今天较早时候也同中联部部长宋涛见面。

宋涛说，两人去年曾见过面，一回生两回熟，“我们两次见面，可以算是熟人了”。

维文则表示，很高兴再次同宋涛见面，过去一年是“繁忙、而且事务繁多的一年”，两人相信有许多议题可以讨论。

维文也说，新中两国关系源远流长，自我国建国总理李光耀在1976年访华并同邓小平会面以来，两国关系就“开了花”（blossomed），这段时间中国也彻底地改头换面，能在中国开展三个政府间合作项目是新加坡的荣幸（privilege）。