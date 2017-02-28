中国人均GDP九省超一万美元

（联合早报网讯）中国31个省份2016年人均GDP统计数据显示，天津、北京和上海三大直辖市均超过了11万元，位列前三，有12个省份超过全国平均水平(53817元)；若将各省份的人均GDP换算成美元，包括这三大直辖市在内，有九个省份的人均GDP超过了一万美元。

人均国内生产总值，即“人均GDP”，，将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与该国的常住人口(或户籍人口)相比进行计算得出常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标，是人们了解和把握一个国家或地区宏观经济运行状况的有效工具。

据第一财经日报报道，中国国家统计局的数据显示，2016年中国国内生产总值(GDP)744127亿元，年末中国总人口138271万人，按此计算，2016年中国人均GDP达到了53817元。

报道称，人均GDP达到上万美元是一个重要标志。一般来说，这标志着经济社会的整体发展达到中等发达国家水平。不过，目前中国这些人均GDP超过1万美元的省份，离真正的发达状态仍有一定距离。

此外，专家指出，由于国内的省份之间没有海关、地区间的人口流动性大，因此在地区生产总值的计算上，本身就可能出现重复计算的现象，因此地区之间的人均GDP数据未必完全科学。