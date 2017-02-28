刘梦熊：林郑月娥“好打得”是本世纪最大谎言

（联合早报网讯）港前政协委员刘梦熊去年因妨碍司法公正罪成入狱18个月，昨天（27日）服刑期满出狱，晚上出席商台陶杰主持的节目《光明顶》，大谈时政。刘梦熊在节目中举出国教及政改等4个事例，否定特首参选人林郑月娥“好打得”的形象：“我在此向全港700万市民郑重声明，话林郑月娥‘好打得’，呢个系本世纪最大嘅谎言！”

据明报报道，刘梦熊声称，在2012年国民教育事件，他曾致电梁振英班子，呼吁对方公开公平与学生代表在电视辩论，结果包括时任政务司长林郑月娥在内，当时主要负责官员并没有相应行动：“林郑他们不敢面对，过几日宣布搁置（国民教育），不战而降，点打得？”

刘梦熊又提及2014年政改谘询，当时林郑月娥为“政改三人组”之首，刘梦熊狠批“挂有商有量羊头，卖一锤定音狗肉”，到头来引发79日占领运动，令政改至今仍是香港社会撕裂的深层次矛盾，而且林郑对此没有说过要检讨或道歉。

刘又指，2012年9月的“光复上水站”事件中，有示威者举起英国“米字旗”及“中国人滚回中国去”的标语，刘梦熊透露自己曾致电梁班子，建议在各方面打击“港独”苗头，结果身为政务司长的林郑月娥，带领6个政府部门“以狮子扑免之势打击水货客”。刘不满对方对港独“哼都冇哼一声”，反问有否交足功课。另外，在2007年的“皇后码头事件”，身为发展局长的林郑月娥抵达现场与保育人士见面，但刘梦熊炮轰林太仅陈述自己刚上任，无法批准不迁不拆，“成个鹌鹑咁坐在台上”。