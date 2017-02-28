厦门半马替跑者猝死 家属索赔124万元

（联合早报网讯）2016年12月10日，厦门（海沧）国际半程马拉松赛事开跑，两名参赛选手在终点附近突然倒地，最终猝死。赛事组委会的调查结果显示，其中一名死者吴刚（化名）系替跑者。今年1月16日，吴刚的遗孀梁女士，对参赛资格转让者李华（化名），以及组织方提出索赔，要求双方赔偿包括丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金等在内共计近124万元。2月22日，厦门市海沧区法院受理此案。

据新京报报道，梁女士的代理律师黎永绿告诉新京报记者，吴刚之死，替跑链条上的各个环节，均应承担相应的法律责任。作为国内首例替跑猝死者索赔案例，该案“具有极大的警示作用”。而新京报记者调查发现，国内马拉松赛事名额转让已成产业，尽管组织方加强检录，仍无法避免参赛名额交易。

起诉书称，吴刚违规替跑“行为明显”，赛事运营机构却没有劝阻、制止，并立即终止其参赛资格，“违背了最基本的监管义务”，应对死亡结果承担法律责任。此外，参赛号码转让者李华在赛前违规转让参赛资格，违背了“比赛名额不得私自转让”的基本规程，也应承担相应法律责任。

亲属认为，吴刚自身存在过错，应自行承担30%的法律责任，其余责任，则应由李华及赛事组织方承担。

黎永绿告诉新京报记者，在报名、检录、比赛等多项环节中，“如果任何一个环节做好了，替跑行为就可能被杜绝，也不会发生猝死悲剧。”他表示，作为国内首例替跑猝死家属索赔案，此案将起到“极大的警示作用。”

今年2月22日，厦门市海沧区人民法院受理上述起诉，目前尚未开庭。