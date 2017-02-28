北京警方：3月1日-16日禁体育广告娱乐性飞行活动

（联合早报网讯）北京市公安局治安管理总队消息，为加强低慢小航空器管理工作，根据上级部门统一部署，决定于3月1日零时至16日24时，在以天安门广场为中心的200公里半径范围内，禁止一切单位、组织和个人进行各类体育广告娱乐性飞行活动。为此，北京市公安局专门发布了《关于加强北京地区“低慢小”航空器管理工作的通告》，请广大市民及飞行爱好者严格遵守规定，杜绝违法违规飞行。对违规飞行人员，有关部门将依法严肃处理。

据法制晚报报道，“低慢小”航空器是指飞行高度在1000米以下、飞行时速小于200公里、雷达反射面积小于2平方米的航空器具。主要包括轻型和超轻型飞机（含轻型和超轻型直升机）、滑翔机、三角翼、动力三角翼、载人气球（热气球）、飞艇、滑翔伞、动力滑翔伞、无人机、航空模型、无人驾驶自由气球、系留气球等12类。

此外，孔明灯利用明火加热空气产生动力升空，且自重较轻，遇有阵风或碰撞高大建筑物后容易坠落，一旦掉落到草丛或悬挂到树枝等易燃物品上，极易引发火灾。按照北京市政府批准发布的《关于在北京地区禁止生产销售燃放孔明灯的通告》，在本市行政区域内禁止生产、销售、燃放“孔明灯”。对于非法生产、销售、燃放孔明灯的单位及个人，相关部门可对其依法查处，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任，请广大市民严格遵守。