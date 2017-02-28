台总统府：找出二二八加害者不是要以牙还牙

（联合早报网讯）今天是二二八事件70周年，台湾总统府发言人黄重谚表示，找出加害者，并不是一个以牙还牙、以眼还眼的概念，而是要把是非曲直谈出来，真相揭露。在处理模式上，各国有很多经验，例如南非，让曾参与侵害的人有机会向当事人道歉。

据台湾联合报报道，对于二二八的处理方式，黄重谚上午接受广播人周玉蔻专访时说，过去几次在纪念二二八，对当时的受害者，回复名誉是一种方式，另外可以思考人民在权益上受损，有没有可能回复？以东德、波兰为例，人权被侵害者已经七老八十，甚至不在人世，本人或后代得到道歉。

黄重谚指出，二二八经过70年了，不是哪一个族群在哪一件事情上犯了错误，而是当时掌权者在不民主情况下，做出了一些侵犯人权的错误政策，伤害他人，“这些东西经过被反省，对每一个族群来讲，都是一个很好的过程”。

黄重谚表示，同样的威权转型，东欧花10年去做，社会愿意共同反省，“政治人物是重点”。

黄重谚说，波兰正式进入民主化时，原来的共产党放弃党产、解散，另外成立民主政党，多年后也重新执政。如果台湾的政治人物以这样态度看待国家转型正义的过程，面对历史，“以蓝绿来看二二八的观点就不会存在”。

对于蔡政府推动整体转型正义，黄重谚提出三个层次，

第一，过去威权时代留下，而造成民主宪政体制运作上有问题的事情，会先处理，例如不当党产；

第二，历史真相的再厘清跟还原，公布相关档案，促转条例立法；

第三，推动民主意象，去威权化。

对于档案公布，黄重谚表示，希望透过法制化，让真相公开，而既有已经解密的档案，则进行数位化，让让研究者或有想法的人都可以去查。