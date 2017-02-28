台中市长：去神格化 蒋介石铜像集中安置

（联合早报网讯）台湾前总统蒋介石的铜像受到争议，台中市长林佳龙今天说，现在历史越来越清楚，涉及二二八事件的元凶指向蒋介石，台中市将先集中安置39座铜像，也希望中央有全面处理政策。

据中央社报道，今天是二二八事件70周年纪念，台中市各界分别在大里区国光公园与东区二二八纪念公园举行纪念会追思，林佳龙在出席国光公园纪念会致词时，908台湾国总部总会长周崇德突然出现要求林佳龙承诺何时将台中市辖区内的蒋介石铜像拆除；而在东区的二二八纪念公园纪念碑一早被人发现遭不明人士泼红漆。

林佳龙认为，现在历史越来越清楚，涉及二二八事件的元凶指向蒋介石，在历史逐渐厘清的过程中，社会还纪念一个跟二二八事件有关的统治者，而且当时的镇压导致台湾人民的牺牲。

林佳龙表示，台中市目前有39座蒋介石铜像，主要是在学校、公园，他将责成相关的局处单位处理，目前的方式先朝集中安置，最后希望能够把这一些空间还给市民，现在已有非常多的学校，例如中兴大学就经过由下而上的方式，把原本的蒋介石铜像改变成为纪念创校者，希望每个学校及社区能由下而上，大家来参与转型正义的工程。

林佳龙强调，希望中央有一个全面处理蒋介石铜像的政策，随着对铜像的去神格化，让台湾社会能走出这段历史的悲情，而不是让这些受害者及家属每天要去面对，铜像是一个很大的压迫，社会也要走出这段悲情，这是转型正义要处理的课题。