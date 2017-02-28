大陆台商染H7N9 抢救27天病逝

（联合早报网讯）一名台商日前赴中国大陆工作，2月初确诊感染H7N9禽流感，经27天住院抢救，病情仍持续恶化。昨晚因多重器官衰竭病逝，是台湾5例H7N9个案中第2例死亡，也是首名台籍人士。

据中央社报道，台湾卫福部疾管署2月初公布一名69岁高雄台商，1月23日到中国大陆广东省阳江市工作，因出现发烧、畏寒症状，2天后回台就医，检验新型A型流感为阴性，29日开始发烧、咳嗽有痰、呼吸喘等症状，再度就医诊断疑似肺炎，2月1日住院病再次通报新型A型流感，第2次才验出H7N9阳性，随即住进加护病房救治。

随后疾管署发现，台商感染的H7N9流感病毒发生突变，对现有的克流感、瑞乐沙等抗病毒药物具抗药性，因此以专案申请日本新型抗病毒药物供患者使用。

疾管署副署长罗一钧今天表示，该名患者经加护病房医疗团队和感染症专家全力救治，持续使用抗病毒药物、呼吸器、叶克膜、血液透析等治疗方式，仍因病情恶化导致多重器官衰竭，2月27日晚间病逝，是台湾至今5例确诊H7N9流感个案中，第2例死亡个案，也是首名台籍人士。

罗一钧说，患者因年龄超过60岁，加上有高血压病史、出现严重肺炎、持续高氧气需求量、克流感抗药性等，这些都是医学文献上已知与H7N9死亡相关联的高风险因子，即便医疗团队竭尽全力救治，仍不幸病逝。