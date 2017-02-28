林郑交579份提名报名参选 再遇示威者狙击

（联合早报网讯）香港特首参选人林郑月娥今早近11时到湾仔选举事务处提交提名及报名参选，共提交579份提名表格，当中没有民主派选委。林郑阵营在选举初期目标是争取600至700票提名，意味着她未能达到“坐六望七”的目标。

据香港01报道，林郑在报名的“大日子”再遇人民力量及社民连示威，示威者带示威标语到选举事务处外，高呼“我要公民提名、打倒特权委员会、香港人要真普选、我要全民退休保障”等口号，抗议小圈子选举制度及批评林郑政纲未包括全民退保及标准工时等劳工政策。林郑竞选办顾问、港区人大陈勇昨日保护林郑月娥离开政纲发布会会场，今日再充当“护花使者”，提早到达海港中心楼下，与示威者对话。同一时间，林郑由竞选办主任陈智思等人陪同，在另一个出入口进入大楼，被示威者质疑陈勇声东击西。



林郑月娥在选举事务处逗留逾一小时，到中午12时离开，在大堂被大批示威者包围。 林郑月娥向传媒指，已向选举事务处递交579个提名，在未来三个月会努力争取选委支持，并不会划分建制或泛民选委。被问到是否因倾斜商界而流失劳工界选委提名，林郑表示，收到的选票均已全数递交，不存在扣票，称理解部分选委选择现阶段不作提名，她会继续争取支持。



曾俊华及胡国兴已分别递交提名并获接纳，正式成为候选人。特首选战提名期3月1日结束，余下的参选人叶刘淑仪如要入闸，必须在今明最后两天取得最少150张提名。