赵黎平案二审维持死刑原判

（联合早报网讯）中国山西省高级人民法院今天（28日）下午对内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物一案公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

中新社报道称，赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物一案，太原市中级人民法院于2016年11月11日一审宣判，对赵黎平以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以受贿罪判处有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币200万元；以非法持有枪支、弹药罪判处有期徒刑五年；以非法储存爆炸物罪判处有期徒刑三年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币200万元。

宣判后，赵黎平提出上诉。山西省高级人民法院二审经公开开庭审理，对一审判决认定的事实、证据和二审庭审中出示、质证的部分新证据予以确认。

山西省高级人民法院认为，赵黎平持枪杀死被害人李某某的行为构成故意杀人罪；其作为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受人民币2368万元的行为构成受贿罪；其非法持有枪支两支、子弹49发的行为构成非法持有枪支、弹药罪；其非法存放雷管91枚的行为构成非法储存爆炸物罪。

赵黎平所犯故意杀人罪犯罪性质、情节特别恶劣，犯罪手段特别残忍，社会危害大、影响极其恶劣，后果和罪行极其严重，依法应予严惩；所犯受贿罪数额特别巨大；所犯非法持有枪支、弹药罪情节严重。赵黎平犯有数罪，依法应予并罚。

一审判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。山西省高级人民法院遂作出驳回上诉、维持原判的裁定，并依法报请最高人民法院核准死刑。

山西省人民检察院检察人员、上诉人赵黎平及其辩护人到庭，各界群众及新闻记者等50余人参加了旁听。