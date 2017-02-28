周旭东接棒杨知评 任苏州工业园区管委会主任

新中政府间首个旗舰合作项目苏州工业园区管委会主任换人，由苏州高新区原管委会主任周旭东接棒杨知评。杨知评今天被任命为苏州市政府秘书长。

苏州市政府新闻办“苏州发布”今天报道了杨知评被正式任命的消息。

据《联合早报》了解，苏州工业园区上周已召开大会，宣布上述人事调整。

53岁的杨知评在苏州园区服务了17年。他最先于2000年到园区任党工委委员、中新苏州工业园区开发有限公司副总裁，2003年起担任管委会副主任，2008年6月出任园区党工委副书记、管委会主任。

杨知评能说一口流利的英语，接待过数名到访园区的新加坡部长和企业高层，可以英文介绍园区的发展情况，也受在园区生活的新加坡人喜欢。

昨天，中新苏州工业园区联合协调理事会第18次会议在北京举行，杨知评参会，并和与园区签约的新方代表交流、合影。

新到任的周旭东和杨知评同岁，是硕士学历，从政前是苏州大学工学院通信与电子工程系信息工程教研室主任、副教授。

2001年起，周旭东历任苏州市科技局副局长、市发展计划委员会副主任、市科技局局长兼知识产权局局长、苏州高新区管委会副主任。

2012年7月，周旭东任高新区党工委副书记、管委会主任。（新加坡联合早报上海特派员顾功垒报道）