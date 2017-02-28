乐天让地韩军部署萨德 中国官媒吁抵制

（联合早报网讯）在中国外交部严词警告美韩将为在韩国部署萨德（末段高空区域防御系统，THAAD）“承担一切后果”后，中国主流官媒今天也火力齐开，称部署萨德可能导致中韩“准断交”，呼吁中国民众抵制乐天集团（Lotte）等韩国公司及文化产品，不到韩国旅游。

韩国军方与乐天集团今天上午正式签署有关确保部署“萨德”用地的换地协议。中国外交部发言人耿爽今天说，中方对韩方积极配合美方，加快“萨德”反导系统的部署进程表示强烈不满和坚决反对，中方已两次向韩方提出了严正交涉，并将坚决采取必要措施，维护自身的安全利益。

耿爽还宣布，应中国外交部邀请，朝鲜外务省副外相李吉成将于2月28日至3月4日访华，会见中国外长王毅，与中国副外长刘振民等进行会谈，讨论中朝关系和共同关心的问题。同时，中国外长助理孔铉佑2月28日与俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫举行会谈，就朝鲜半岛局势问题交换意见。

北京有关学者分析，韩国刚采取实际步骤推进萨德部署，中国就邀请李吉成访华，这是九个月来朝鲜高官首次访华，明显是针对韩国发出的警告。如果韩国一意孤行部署萨德，中韩关系将面临双方建交25年来的最大“寒流”，而近年一直处于僵局的中朝关系可能有所回暖，但中国反对朝鲜拥核的立场不会改变。

而孔铉佑与莫尔古洛夫今天就朝鲜半岛局势进行会谈，也明显是针对韩国部署萨德，展示中俄两国将联合应对美韩部署萨德带来的挑战。

由于萨德系统的雷达探测距离高达2000公里，可以有效监视中国和俄罗斯的相关军事活动，中俄都认为在韩国部署萨德将严重损害两国的国家安全和地区战略平衡。

新华社、《人民日报》等中国主流官媒今天纷纷炮轰韩国军方和乐天集团推进萨德部署。新华社在一篇评论中说，如果说部署萨德是在中国背后“捅刀子”，那乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。“对于这样的乐天，中国不欢迎！”

中国工商部门今天也展开行动惩罚乐天在华机构。北京市东城工商分局今天上午通报，北京乐天超市有限公司北京崇文门分店因发布违法广告而被处罚4万4000元人民币（约9100新元）。

截至2015年底，乐天集团旗下门店覆盖了中国24个省份。在韩国的乐天免税店也常年爆满，其总销售额的70%都来自中国消费者。

乐天集团在沈阳总值3万亿韩元（约37.1亿新元）的主题公园项目去年11月已被中国政府下令停工。

北京有关学者分析，中国官方对乐天集团等韩国企业的惩罚只是开始，随着韩国继续推进萨德部署，乐天集团和其他韩国企业以及韩国文化产品，在中国都可能遇到这样那样的麻烦。

韩国韩联社今天也分析，在军方与乐天集团解决部署萨德的难题后，中国对韩国的“报复”力度将大幅度升级。

人民日报社旗下的《环球时报》今天呼吁中国民众“打击乐天、惩罚韩国”。该报在评论文章中说，乐天集团在中国市场的发展应当画上句号了。用把乐天逐出中国市场来对危害中国国家利益的外部力量杀一儆百，这是中国作为大国应有的威严。中国社会应自动协同起来，逐步升级对韩国文化产品的进口限制，直至必要时完全封杀它们。

《人民日报海外版》所属的微信公号“侠客岛”昨天发表文章说，如果萨德真的部署韩国，中韩关系将面临“准断交”的可能性。中国对朝鲜半岛南北双方的策略需要调整：对朝鲜，需要多用经济文化手段打压；对韩国，则要在政治、军事安全手段上施以压力。“以前我们是反过来的。现在既然看来效果不彰，就有必要做以前做得不够的。”