蔡英文：以最严谨态度厘清二二八事件责任归属

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文宣布，民进党政府将以“最严谨的态度”厘清二二八事件的责任归属，并力求在未来三个月内尽速通过推动转型正义的相关法案。她强调，转型正义的目的不是政治斗争，而是寻求真相，促进社会和解，“没有真相，该过去的永远不会过去”。

今天是二二八事件70周年，首次以总统身份出席中枢纪念活动的蔡英文，在细雨中致辞，向现场数百名忍着刺骨冷风参加仪式的受难者家属，表达政府改变二二八事件“只有受害者，没有加害者”状况的坚决态度。

她指出，台湾社会须经过和解才能走向未来，而“和解必须建构在真相之上”。为此，隶属行政院国家发展委员会的档案管理局将从今天起启动新一波“政治档案整理计划”，清查散布各机关（包括）、与二二八事件，和白色恐怖有关的资料，并对内容进行判读，作为撰写《国家转型正义调查报告》的基础。

高举“转型正义”大旗上台的蔡英文去年5月在就职演说中宣誓，三年内完成这项调查报告。档管局两天前已宣布，其典藏的二二八事件档案已全数解密，预计三年内开放供民众申请调阅。该局典藏的二二八事件档案数量约多达137万页，原列为密件的档案共4617件。

另一方面，蔡英文也指出，行政院经与掌控立法院多数席次的民进党立院党团讨论后，将把《促进转型正义条例》列为本会期的优先法案，这意味草案可能5月底前闯关。

根据该草案，行政院将成立“促进转型正义委员会”，主要任务是开放政治档案、清除威权象征及保存不义遗址、平复司法不法、还原历史真相并促进社会和解，以及处理不当党产。不过，由于这个独立机关也负责“其他转型正义事项”，有评论质疑这是“立法的空白授权”，恐成为“宪政怪兽”。

除了促转条例，旨在逼使国民党公开党史资料的《政治档案法》草案也是行政院本会期的优先法案。台媒报道，根据这项草案，政府机关、私人或团体若不愿开放1945年8月15日至1992年11月6日各类档案纪录文件，最高可被罚款20万元（新台币，约9100新元）。

在野的国民党批评，执政党只是想用意识形态转移施政无能的真相，也有民众质疑政府“不务正业”，不拼经济只搞转型正义。

对此，蔡英文今天在八分钟的致辞中回应：“对于这些说法，我必须说，没有真相，该过去的永远不会过去。拼经济很重要，公义也很重要，一个繁荣和公义并存的国家，才是更值得我们去追求的目标。”她还期许有朝一日真相得到完全厘清，“每当2月28日来临的时候，就是国家最团结的时候”。

二二八事件发生在1947年，据公开资料，导火线是2月27日，专卖局查缉员在行动中发现一名女烟贩林江迈贩卖私烟，粗暴地将她打伤，还开枪打死一名旁观者，引起群众抗议。愤怒的民众隔天到行政长官公署前广场示威请愿，结果遭当局以机关枪扫射，死伤数十人。这个消息迅速点燃人民的怒火，全岛各地连续多天出现军民对抗的局面。政府随后展开镇压行动，死亡人数据估计多达一两万人，以本省人居多。

今天出席纪念仪式的二二八关怀总会理事长潘信行指出，受难者家属一直以来都生活在只有受害者，没有加害者的世界，他并以手上的《二二八事件责任归属研究报告》指，所有证据都指向前总统蒋介石是元凶，呼吁政府尽速落实转型正义。

虽然蔡英文今天并未直接点名蒋介石，但她在致辞开头，先向指蒋介石为二二八“首要负责者”的已故前国史馆馆长张炎宪致敬。民进党籍的台中市长林佳龙今天也在台中场追思纪念会上指出，“二二八的元凶就是蒋介石”，社会不应继续纪念这位“导致这么多台湾人牺牲”的历史人物。

就在蔡政府高调纪念二二八并强烈社会和解团结之际，统独两派支持者今午在闭馆一天的中正纪念堂外发生冲突。号召数十名民众拆除蒋介石铜像的自由台湾党主席蔡丁贵突破警方防线，与同样在现场集结的中华统一促进党成员爆发冲撞，场面火爆。蔡丁贵过后带领支持者，到二二八公园抗议，高呼台独理念：“台湾没有独立建国，什么转型正义都是假的。”