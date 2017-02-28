二二八70周年 大陆未如预期高调举行纪念活动

（联合早报网讯）中国大陆今天未如外界所预期，就台湾“二二八”事件70周年高调举行纪念活动，也不见有中共高层领导发言。

外界判断，中共虽欲争夺二二八事件的话语权，但仍停留在借媒体舆论造势以遏制台独，并无意提升纪念活动的规格或让二二八话题升温，以避免陷入与绿营之间无穷尽的骂战。

二二八事件的导火线因1947年2月27日发生在台北市的一起私烟查缉血案而点燃，触发2月28日的请愿、示威和罢工罢市。

台湾独派将二二八解读为外省人屠杀台湾人的族群冲突事件，并由此延伸为台独运动的开端。中共在1949年建政后，长期将二二八定性为：“台湾同胞反对当时国民党当局专制统治的爱国、民主、自治运动，是中国人民解放斗争的一部分，是台湾同胞光荣爱国主义传统的重要体现”。两种立场存在南辕北辙的差异。

今天是二二八事件70周年，大陆媒体并未高调报道。曾预言中共所办纪念活动将有其“威力”的人民日报社旗下《环球时报》则继续发声，刊发中国国防大学教授徐焰少将撰写的文章《不能让“台独”肆意歪曲“二二八”》。

文章主调以“防独”为主，炮轰台湾独派炒作二二八，不仅想以此把国民党政权钉在原罪的耻辱柱上，更想“以此掌权并煽动台湾脱离祖国”。文章也批评国民党，指党内许多当权者自上世纪90年代后，在解释二二八时，对台独言论节节退让，“自己丧失话语权也成为政权为民进党所夺的前提”。

文章又称，台湾民众以反专制、反独裁、争民主为宗旨的起义，同当时大陆的人民解放斗争有着共同性并相互配合，“这才是真相的历史事实”。此论调与大陆国台办立场一致。

国台办在本月8日的例行记者会宣布，将举办系列活动纪念二二八70周年。之后，官方媒体采访了亲历二二八事件的台盟中央原主席张克辉和“老台胞”黄幸，以及大量引述大陆学者的分析，以佐证“二二八非台独起源”的官方论述。

和往年一样，台盟中央23日也在北京举行了纪念二二八起义70周年座谈会。不过，外界注意到，与60周年纪念活动相比，座谈会规格不升反降。官媒报道并未提及中共政治局委员、中央统战部长孙春兰与会，但在2007年，时任全国政协副主席、中央统战部长刘延东是座上嘉宾。

台湾政治大学台湾文学研究所教授陈芳明近日撰文指出，当年台北二二八事件处理委员会提出的“三十二条政治要求”绝对不只是主张“台湾自治”而已，其中还包括了人权与民主的问题：“中共当然可以纪念二二八，但是绝对不敢触及事件的核心价值。”