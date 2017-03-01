杨洁篪与美国务卿蒂勒森会面并邀其访中

（联合早报网讯）2月28日，正在美国访问的中国国务委员杨洁篪在美国国务院首度与美国国务卿蒂勒森会面。两人除讨论朝鲜核问题，杨洁篪也邀请蒂勒森访问北京。

中新社报道称，杨洁篪表示，不久前习近平主席同特朗普总统通电话时，一致同意共同努力推动中美关系实现更大发展。下阶段，中方愿同美方一道，按照两国元首达成的共识，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢原则，加强高层及各级别交往，深化双边各领域交流合作，拓展国际地区和全球问题上的沟通协调，尊重彼此的核心利益和重大关切，推动中美关系持续健康稳定发展，惠及两国和世界各国人民。

蒂勒森表示，特朗普总统和习近平主席为美中关系发展确定了积极的基调。美方愿同中方共同努力，从更广阔的角度看待两国关系，加强高层对话与交往，不断拓展各领域合作，通过协商妥善处理敏感问题，使美中关系取得更好发展，为促进国际和地区和平繁荣多做贡献。

另据台湾中央社报道，据美国国务院代理发言人唐纳会后提供的书面资料显示，两人首度面对面会谈的内容，和之前通电话时讨论的议题相似。

唐纳指出，双方会谈时确认了建设性的双边关系与美中两国定期高阶层交往的重要性，两人讨论改善与维系世界上两个最大经济体互惠的经济关系，也谈论双方关切的领域，包括朝鲜核武计划在内的议题。

美方转述，杨洁篪邀请蒂勒森访问北京，而蒂勒森也向杨洁篪表示感谢，并表达对在不久将来进行这次访问的兴趣。