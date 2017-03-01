金庸馆在港开幕 展《笑傲江湖》手稿

（联合早报网讯）香港武侠文坛泰斗金庸（查良镛）筹备多时的“金庸馆”永久展馆终于落户香港文化博物馆，展馆约二千五百尺，内部仿古代客栈，展出三百多件展品，其中有约二百件由查家借出，余下约一百件则由金庸研究者、收藏家和经公开征集借得，当中最珍贵的展品当属金庸于一九六八年刊载于新加坡《新明日报》的《笑傲江湖》手稿最为珍贵，更是小说最先在新加坡发表的证据。

香港星岛日报报道，香港文化博物馆馆长林国辉解释，金庸一九六七年在新加坡合资创办《新明日报》时，为吸引读者而连载《笑傲江湖》小说，香港《明报》大约在一个月后才开始连载，但新加坡华文报章每逢假期暂停出版，令《明报》出版进度反超前，当时《新明日报》副刊编辑便直接用《明报》刊载版本排版，收起手稿，岂料这批手稿今日已成为了珍贵宝物。他表示，从手稿可见金庸思路清晰，甚少修改用字，并都是用三张原稿纸，固定写一千二百字一期的稿量。

展馆同时展出刊载旧版小说的报章和金庸修订小说的手稿等，让金庸迷回味故事之余，也一窥大侠思路。金庸曾以林欢的笔名撰写剧本和翻译，当时的作品也会连同《明报》时代他曾向副刊下达的“手谕”一同展出，并有由金庸借出书籍、围棋棋具、眼镜和笔等私人用品，以及曾放在金庸办公室的“射雕英雄传”屏风及金庸亲书的“飞雪连天射白鹿；笑书神侠倚碧鸳”对联。

金庸小说被改编成约六十部电视和四十部电影作品，当中《射雕英雄传》已占十部，为显示金庸小说的跨媒体影响力，展馆也会展出小说改编的电影海报和电视剧主题曲唱片等，并有不同语言译本的小说作品。

林国辉表示，“金庸馆”改装和布展费用约一千万元，而借用的展品至少可借半年，争取可以借用两年时间，并期望展馆开幕后会吸引其他收藏家借出藏品。博物馆本月二十七日前会举行“绘画．金庸”展览，展出金庸小说插图原稿及其他金庸武侠画作。