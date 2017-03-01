228死难者家属：分离主义者硬插台独墓碑

（联合早报网讯）二二八事件70年之际，台湾左统派人士以“战争与和平：省思二二八，展望两岸未来”为题举行研讨会，包括中华两岸和平发展联合会主席蓝博洲及多名学者，携同二二八事件亲历者家属，共同探究二二八对两岸关系的影响。

台湾《旺报》报道，台湾社会科学研究会会长曾健民和彰师大副教授徐秀慧均指出，台湾在战后受到日本“竭泽而渔”的殖民策略，导致通货膨胀严重，经济面临崩溃，造成日后回归的诸多问题。曾健民引台湾前辈作家、社会运动者杨逵在1947年3月8日于《自由日报》的文章指出，“二二八惨案不是为反抗国民政府或背离祖国，也不是要做哪一国的殖民地”而只是为了扫除贪污、舞弊，和今日民进党营造的二二八形象完全是另一回事。

学者、《海峡评论》总编辑王晓波也强调：“二二八不是省籍冲突、不是台独运动，民进党是拜错菩萨走错庙了！真正的‘二二八之子’是台盟而不是台独。”他认为二二八事件这样的群眾运动，“失控而错打错杀自然是有的，但并不应视为省籍衝突，若一直拿本省、外省人死伤数来比较，并不是解决之道。

长期访谈二二八亲历者家属的蓝博洲也感慨，分离主义者只是把“台独”的墓碑插在二二八与白色恐怖牺牲者的墓冢上，收割民众的历史悲情，而教育政策导致很多牺牲者的后人，反而走上烈士的对立面，才是真正的时代悲歌。不过徐秀慧教授指出：“我的一些学生已会自主性去看历史资料，我们还不用太悲观。”

从省思二二八展望两岸未来，《青春之歌》作者郑鸿生指出：“中国历史上经历大大小小的分裂，但从大脉络来看终将统一。”在此前提下他认为两岸应共同思考的是“台湾人如何再做中国人？”这其实也正是光复初期台湾人所面对的问题，在民主与回归之间，如何避免战乱与思维落差的混乱是关键。

蓝博洲也呼吁，“长期以来，有关二二八的历史定性，被部分怀有分离意识的台湾人策略性将其扭曲”，此刻已是两岸和平或战争的关系时刻，有良知的历史研究者更应还原历史，让更多民众知道二二八的政治要求是“在中国的主权之下争取台湾的民主、自治。”