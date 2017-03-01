福建中学某年级学生被禁穿进口鞋 校方：试点看防攀比效果

（联合早报网讯）近日，福建晋江市子江中学的一则通知截图在某论坛上走红。这则面向某年级学生家长的微信群通知称，为防止攀比行为蔓延，该通知要求该年级的学生不得穿进口鞋进入校园。

澎湃新闻报道，这则通知称，近期校园中攀比之风渐长，“学生不比学习却比鞋子”，甚至有学生要求家长购买昂贵的进口鞋。为了防止攀比行为蔓延，弘扬勤俭节约美德，该通知要求该年级的学生不得穿进口鞋进入校园。“请家长配合学校做好子女工作，若发现仍有学生穿进口鞋，则请家长送国产鞋来给学生换穿。”

针对该校禁止学生穿进口鞋的做法，网友回帖不乏犀利言辞。有网友提出质疑，称校方规定有明显漏洞：难道“国产鞋“就意味着价格低廉、勤俭节约？在购物网站搜索发现，一些国产运动品牌系列运动鞋价格高昂，甚至超过了不少进口品牌运动鞋的价格。有网友称：由此可见，“国产品牌”的鞋子也并不意味着“勤俭节约”。

澎湃新闻记者浏览子江中学的贴吧，发现有不少学生都在讨论此事，也有自称是子江中学学生的人发帖称，本周起副校长会来年段“突击检查”。

2月27日，子江中学政教处的叶姓教师表示，将通知称作“禁鞋令”并不准确，学校目前仅在一个年级当中试行“倡议学生穿国产鞋”，来看一下防止学生之间攀比的效果。

至于提出这一倡议的原因，他解释称：子江中学禁止学生带手机，也严格要求学生必须穿校服，学生就开始攀比鞋子。叶姓教师称，这种攀比之风让学校和家长饱受困扰：“有的学生（对家长）说，你们不买好的鞋子我就不上课。”

他表示，学校曾希望学生不要盲目攀比、不要穿昂贵的鞋子，有的学生不遵守倡议，教师也无法通过鞋子来辨认价格，所以干脆提倡大家都穿国产鞋。

对于这一倡议推行后的效果，叶姓教师表示，家长“都是理解且支持的”，目前只有个别的学生对此有看法，没有按要求执行。