中国人社部：将继续研究 适时推出延迟退休年龄政策

（联合早报网讯）中国人社部部长尹蔚民今天在新闻发布会上表示，延迟退休年龄政策是一项重大的经济社会政策，涉及到每一个人的切身利益。将继续深入、认真地研究延迟退休年龄政策，结合中国实际情况，继续深入研究，适时地推出这项政策。

中国国务院新闻办公室3月1日上午举行新闻发布会，请中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长游钧介绍就业和社会保障有关情况，并答记者问。尹蔚民介绍，延迟退休年龄政策直接涉及到每个人的切身利益，所以在制定政策时会非常稳慎地来把握。

尹蔚民在回答延迟退休年龄政策相关提问时表示，延迟退休年龄政策是一项重大的经济社会政策，涉及到每一个人的切身利益。这项政策对于应对人口老龄化的背景下，人力资源有效地开发利用、养老保险可持续发展，都有着非常重要的作用。但是由于这项政策直接涉及到每个人的切身利益，所以在制定政策时，会非常稳慎地来把握。

尹蔚民说，当前，中国就业形势依然严峻复杂，就业压力也非常大，特别是这几年，化解过剩产能职工分流安置的压力也非常大。在这样的背景下，在制定这个政策的时候就更加稳慎。人社部也多次向社会释放了这样的信息，社会各界讨论非常热烈，也提出了一些很好的意见和建议。将继续深入、认真地研究这项政策，结合中国实际情况，一个是劳动力总量的变化情况，一个是就业的状况，还有社会保障基金长期可持续发展的情况，继续深入研究，适时地推出这项政策。