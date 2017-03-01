中国人社部：鼓励支持高校毕业生到基层和中西部

（联合早报网讯）中国人力资源和社会保障部部长今日表示，要引导、鼓励、支持高校毕业生到基层去，到中西部地区去，到中小企业去，畅通高校毕业生就业渠道，完善就业服务保障机制。

中新网报道，国新办今日举行新闻发布会，人社部部长尹蔚民、副部长游钧介绍就业和社会保障有关情况。

尹蔚民称，从这几年的情况来看，高校毕业生7月1日的初次就业率都稳定在70%以上，年底总体就业率都保持在90%以上。今年高校毕业生的人数达到了795万，比去年增加了30万人。高校毕业生就业的任务更加艰巨、繁重。要继续把高校毕业生就业工作摆在就业工作的首位，采取综合性措施，精准发力，促进高校毕业生就业。

尹蔚民指出，主要是两方面的措施：一是抓各项就业政策的落实。最重要的还是要引导、鼓励、支持高校毕业生到基层去，到中西部地区去，到中小企业去，畅通高校毕业生就业渠道，完善就业服务保障机制。同时，我们还会针对新情况、新问题，不断地完善相关政策措施，创造更多的适合高校毕业生就业的岗位，让高校毕业生在自己的工作岗位上能够实现自己的人生价值。

二是要开展系列的针对高校毕业生的服务活动。继续实施高校毕业生就业创业促进计划，在高校毕业生的能力提升、供求匹配、职业保障、权益保障等方面采取更加有力的措施。同时，会针对离校还未就业的高校毕业生采取实名制服务，对就业困难的高校毕业生，采取一对一的服务。通过这些措施，力争使每一个有就业意愿的高校毕业生都能够实现就业。