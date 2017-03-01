台国防部首度公开证实爱国者导弹进驻花东

（联合早报网讯）因应大陆战略转型，台湾国防部首度公开证实爱国者导弹进驻花东地区；在防卫南中国海上，台湾海军南沙定期侦巡任务结合空军联平操演，并执行海空联训、联合护渔、海上运补及人道救援等。

台湾中央社报道，台湾立法院外交及国防委员会明天将邀请国防部长冯世宽进行业务报告，国防部送至立院的报告中指出，前瞻中共战略转型及新式武器装备投入，台军藉由革新演训作法、灵活兵力调整及扩大军种交流等作为，强化各项战备整备。

台国防部指出，海军南沙定期侦巡任务结合空军联平操演共同实施，并执行海空联训、联合护渔、海上运补及人道救援等演练，扩大海、空战备巡护力度。

为了强化联合防空作战效能，台国防部表示，将原属于国防部参谋本部的“防空导弹指挥部”移编“空军司令部”，统一防空作战指管事权，并适切调整爱国者导弹连进驻花东地区，藉年度战备演训验证执行成效，以确保防卫作战有效遂行。这是国防部首度公开证实爱国者导弹进驻花东地区。

国防部指出，部队训练采“实战化”模式，将虚拟实境导入合成化战场，置重点于各类型精准武器射击、三军兵、火力协调等项目。

国防部说，除了完成陆军“实兵模拟接战系统”建案作业外，目前正研析借助虚拟技术优势，结合虚拟实境（virtual reality）、扩增实境（augmentedreality）及云端运算等技术，以导入至部队模拟训练与实兵演练。